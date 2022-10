Gjashtë fakte për misionin ushtarak evropian në Ukrainë

Misioni EUMAM do të operojë në territorin e shteteve anëtare të Unionit. Selia operative do të jetë në Shërbimin Evropian të Veprimit të Jashtëm në Bruksel për të siguruar koordinimin strategjik. Dy selitë kryesore do të vendosen në Gjermani dhe Poloni. Misioni do të komandohet nga Zëvendësadmirali Hervé Bléjean.