Gjermani, partitë më të mëdha u dakorduan për zgjedhje të parakohshme

Sipas sondazheve të kryera pas rënies së koalicionit qeverisës, CDU/CSU do të merrte më shumë, rreth 32 për qind të votave, e ndjekur nga Alternativa për Gjermaninë (AfD) populiste e ekstremit të djathtë (AfD) me 19 për qind. SPD-ja do të merrte 15 për qind të mbështetjes, të Gjelbrit njëmbëdhjetë dhe liberalët pesë për qind.