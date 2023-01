Gjermani, sulmohet familja turke dhe i vihet flaka apartamentit të tyre

Në qytetin Heiligenhaus të Gjermanisë, në shtetin North Rhine-Westphalia, një burrë 33-vjeçar ka sulmuar familjen fqinje turke me një pushkë ajrore dhe më pas i ka vënë flakën apartamentit të familjes turke. Sipas të përditshmes lokale ‘Westfalischer Anzeiger’, incidenti ndodhi të premten dhe i dyshuari u soll para gjykatësit të shtunën, ndaj të cilit, sipas policisë, u lëshua një urdhër për arrestimin e tij. Një grumbull vrasjesh është ngritur nën drejtimin e policisë së qytetit Dusseldorf dhe hetimit janë në vazhdim. “Çifti i plagosur nga incidenti duhej të dërgohej në spital të premten për trajtim spitalor, për plagosje serioze. Nuk ishte rrezik për jetën. Foshnja e çiftit nuk ishte lënduar”, thanë hetuesit. Edhe pse rrjedha e saktë e ngjarjeve dhe motivi ende mbeten të paqarta, incidenti sjell kujtime të sulmit të vrasjes së vitit 1993 në Solingen, gjithashtu në shtetin gjerman North Rhine-Westphalia. Në atë kohë, pesë persona u vranë në sulmin me zjarrvënie me motive ekstremiste të krahut të djathtë kundër një shtëpie në Solingen të banuar nga familje turke. Të paktën 17 persona pësuan lëndime, disa prej të cilave ishin të përhershme.