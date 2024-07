Gjermania dhe Polonia zotohen të rrisin bashkëpunimin në mbrojtje

Gjermania dhe Polonia u zotuan të martën se do të rrisin bashkëpunimin e tyre të sigurisë dhe mbrojtjes për të trajtuar kërcënimet në rritje që vijnë nga Rusia.



Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se Gjermania dhe Polonia janë të vetëdijshme se mund t'i përballojnë sfidat e sotme vetëm duke vepruar së bashku dhe se janë të vendosur të marrin më shumë përgjegjësi për të mbrojtur kufijtë e Evropës.



“Siguria e Gjermanisë dhe Polonisë janë të pandashme, domethënë, siguria e Polonisë është gjithashtu siguria e Gjermanisë, ne qëndrojmë për njëri-tjetrin si fqinj, si aleatë të NATO-s, si partnerë të BE-së,” tha ai në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin polak Donald Tusk në Varshavë.



Scholz tha se, gjatë konsultimeve ndërqeveritare të së martës, ata kanë rënë dakord të zgjerojnë bashkëpunimin e tyre në fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, duke bashkuar dhe koordinuar aftësitë e tyre ushtarake, duke forcuar iniciativat e përbashkëta evropiane të mbrojtjes.



"Në terma konkretë, kjo do të thotë se së bashku ne po marrim një rol udhëheqës në rajonin e Detit Baltik dhe në mbrojtjen e krahut lindor të NATO-s," tha Scholz, duke shtuar se Gjermania dhe Polonia, si vendet kryesore evropiane që mbështesin Ukrainën, do të vazhdojnë të ofrojnë armë dhe municione për ushtrinë ukrainase.



“Me sulmin e tij ndaj Ukrainës, (Presidenti rus) Putin ka shkelur ligjin ndërkombëtar, ka shkatërruar paqen dhe rendin evropian të sigurisë dhe ka rrezikuar sigurinë në gjithë kontinentin. Së bashku ne qëndrojmë fort në krah të ukrainasve në luftën e tyre të palodhshme kundër luftës imperialiste të Rusisë”, tha ai.