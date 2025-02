Gjermania propozon krijimin e "fondit evropian të mbrojtjes"

Në një deklaratë me shkrim Baerbock vuri në dukje se paqja mund të arrihet vetëm me një Evropë të fortë dhe një Ukrainë të fortë dhe të lirë. "Përndryshe (presidenti rus Vlladimir) Putin do ta çojë luftën edhe më tej, edhe tek ne këtu. Ne ende nuk e dimë nëse mund t'u besojmë apo jo miqve tanë amerikanë për mbrojtjen tonë", tha Baerbock.