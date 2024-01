Hamasi: Gjermania partnere e Izraelit në luftën kundër palestinezëve

"Gjermania duket se po ripërsërit historinë e saj plot me mëkate kundër njerëzimit dhe nuk e kanë ndaluar atë as të gjitha mësimet e nxjerra nga e kaluara e afërt. Ne deklarojmë se populli ynë nuk do t'i harrojë dhe nuk do t'i falë ata që morën pjesë në sulmin ndaj tyre dhe i dhanë mbrojtje armikut vrasës i cili ka shkelur të gjitha tabutë”, thuhet në deklaratë.