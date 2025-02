Hassan: Asnjë zhvendosje të palestinezëve në "kurriz të Jordanisë"

Dje, në pritjen në Shtëpinë e Bardhë të Mbretit të Jordanisë, Abdullah II, presidenti amerikan Donald Trump tha se "do ta marrë" Rripin e Gazës nën autoritetin e ShBA-së dhe do ta rizhvillojë atë me hotele, ndërtesa me zyra dhe infrastrukturë tjetër.