​Japonia do të trajtojë COVID-19 njëjtë sikurse gripin sezonal

Kishida ka thënë se ka udhëzuar ekspertët dhe zyrtarët qeveritarë që të diskutojnë detajet për ndryshimin e statusit për COVID-19. Ky ndryshim do të shfuqizonte masën e vetizolimit dhe do t’iu mundësonte pacientëve me koronavirus që të kërkojnë trajtim në secilin spital, për dallim prej tani që mund të drejtohen vetëm në disa institucione të specializuara.