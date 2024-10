Kancelari gjerman premton furnizimin me armë për Izraelin

Gjatë debatit të Bundestagut gjerman për sulmin e 7 tetorit të vitit 2023 nga Hamasi, Scholz tha se, “Ne kemi furnizuar me armë dhe do të furnizojmë me armë. Ne kemi marrë vendime në qeveri që gjithashtu do të sigurojnë se do të ketë dërgesa të tjera në të ardhmen e afërt. Dhe atëherë do të shihni se ky ishte një vërejtje e rreme”.

Qeveria e koalicionit të udhëhequr nga Social-Demokratët, të Gjelbërit dhe Partia Gjermane e Lirë është kritikuar nga opozita kryesore Kristian-Demokrate se nuk ka bërë mjaftueshëm për Izraelin.