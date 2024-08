Katari dhe Egjipti - ShBA-së: "Hamasi nuk do të pranojë propozimin e ri"

Bisedimet për armëpushim në Gaza përfunduan të premten në Katar me një "propozim të ri që ngushton boshllëqet" midis Izraelit dhe Hamasit, duke pretenduar se ai është në përputhje me parimet e mbështetura nga presidenti amerikan Joe Biden më 31 maj, ndërsa Hamasi e refuzoi atë, duke thënë se propozimi përputhet me kushtet e reja të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.