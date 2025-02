Kompania turke e industrisë së mbrojtjes transferon teknologji në Gjermani

Gjermania do të përfitojë nga aftësitë e industrisë turke të mbrojtjes në një transferim të ri teknologjie, pasi kompania Repkon me seli në Türkiye nënshkroi një marrëveshje me një prodhues lider gjerman të artilerisë për të prodhuar dhe për t'i dorëzuar municion ushtrisë gjermane në një impiant për mbushje me eksploziv prej 155 milimetrash.