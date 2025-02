Konferenca e Paqes: Ukraina dhe Lindja e Mesme në krye të agjendës

Duke folur në një konferencë për media të hënën në Berlin, kryetari i Konferencës së Sigurisë së Mynihut, ambasadori Christoph Heusgen, tha: "Nuk mund të them nëse një plan do të shpallet në konferencë, por jam i sigurt se konferenca do të jetë një mundësi për të diskutuar për skicën e një plani të tillë dhe cilat parametra duhet të përfshihen në një marrëveshje të tillë".