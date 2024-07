Kremlini: Jemi të hapur për çdo lloj dialogu për çështjen e Ukrainës

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se Rusia është e hapur për çdo lloj dialogu lidhur me zgjidhjen e çështjes së Ukrainës. Në një deklaratë për gazetarët në Moskë lidhur me pyetjen "nëse Rusia është e gatshme të zhvillojë negociata me Ukrainën përmes ndërmjetësuesve?" Peskov tha: "Presidenti i Rusisë, Vlladimir Putin, disa herë ka thënë se është i hapur për çdo lloj komunikimi dhe dialogu për arritjen e objektivave të përcaktuar".