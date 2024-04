Kremlini: Marrëveshja e Istanbulit, bazë e mirë për negociata me Ukrainën

Në vlerësimin e tij lidhur me konferencën e paqes për Ukrainën e cila do të mbahet nën organizimin e Zvicrës më 14-16 qershor, Peskov tha: "Përpjekjet për të mbajtur forum pa Rusinë me qëllimin për gjetjen e zgjidhjes, nuk mund të konsiderohen shumë racionale dhe të orientuara drejt rezultatit".