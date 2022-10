Kriza energjetike në Gjermani, kompanitë mbyllin më herët dyqanet

Përderisa Gjermania po përballet me krizën energjetike në rritje, kompania 'Aldi Nord', një nga shitësit kryesorë të vendit, njoftoi se dyqanet e saj do të mbyllen më herët në mbrëmje.



Në rrjetet sociale kompania njoftoi se orari i punës së "dyqaneve të shumta" do të ndryshohet.



Nga nëntori, dyqanet do të mbyllen në orën 20:00 sipas orës lokale, ndërsa kjo masë do të zbatohet fillimisht gjatë periudhës së dimrit që vjen.