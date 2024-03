Kryeministri finlandez: Rusia përgatitet për luftë të gjatë me Perëndimin

Duke bërë thirrje për rritjen e mbështetjes ndaj Ukrainës, Orpo tha: "Rusia po përgatitet në mënyrë të hapur për një konflikt të gjatë me Perëndimin. Ajo përbën kërcënim ushtarak të përhershëm dhe ekzistencial për Evropën. Nëse nuk japim përgjigje të mjaftueshme ndaj kësaj si një Evropë e bashkuar, vitet e ardhshme do të jenë plot me rreziqe dhe kërcënime të një sulmi të afërt".