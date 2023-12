Kryeministri i Qipros Turke: Grekët qipriotë herë për paqe, herë armatosen

Kryeministri i Qipros Turke, Üstel tha se me Türkiyen kanë nënshkruar projekte të rëndësishme në vendin e tyre. Ai potencoi se në vitin 2024 do të përfundojnë punimet e fizibilitetit të projektit të furnizimit me energji elektrike nga Türkiye në RTQV përmes kabllove nënujore që do të shtrihen dhe rikujtoi protokollin paraprak që kanë nënshkruar me zv/presidentin turk Cevdet Yılmaz.