Leopard 2 vs. T-90: Karakteristikat e tankeve të luftës në Ukrainë

14 tanket e para gjermane Leopard 2 do të mbërrijnë së shpejti në Ukrainë. Tanket Leopard do të dërgohen në Ukrainë nga vende të tjera si pjesë e bashkëpunimit ndërkombëtar të partnerëve nga Evropa dhe Norvegjia ishte ndër të parat që iu përgjigj pozitivisht kësaj. Siç raportohet nga Berlini, qëllimi është krijimi i dy batalione tankesh që do të operojnë brenda forcave të armatosura të Ukrainës.