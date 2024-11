Liban: Deklaratat izraelite tregojnë refuzim të propozimit për armëpushim

Kryeministri libanez Najib Mikati tha të premten se deklaratat izraelite dhe indikacionet diplomatike të marra nga Bejruti konfirmojnë kokëfortësinë dhe refuzimin e Tel Avivit për t'i pranuar zgjidhjet e propozuara, në vend të kësaj duke këmbëngulur në një rrugë dhune dhe shkatërrimi. Këtë Mikati e deklaroi gjatë një takimi me kreun e Forcave të Përkohshme të OKB-së në Liban (UNIFIL), gjeneralin Arnaldo Lazar, të zhvilluar në Bejrut. Sipas një deklarate nga Zyra e Kryeministrit, Mikati theksoi se “përshkallëzimi i fundit i Izraelit është një tregues i qartë i refuzimit të të gjitha përpjekjeve që synojnë arritjen e armëpushimit dhe zbatimin e plotë të Rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së”. Takimi u zhvillua mes sugjerimeve të ShBA-së për një atmosferë potencialisht pozitive që do të çonte në një marrëveshje për t'u dhënë fund armiqësive në Liban. Megjithatë, Mikati vuri në dukje se përpjekjet e ngjashme diplomatike në lidhje me situatën në Gaza nuk kanë dhënë rezultate, ndërsa "krimet izraelite janë intensifikuar në të dyja frontet". Izraeli ka nisur një fushatë të madhe ajrore në Liban kundër, siç thotë, objektivat e Hezbollahut, pas një lufte ndërkufitare njëvjeçare midis Izraelit dhe grupit libanez të Hezbollahut, që shpërtheu pas ofensivës brutale të Izraelit në Rripin e Gazës. Izraeli e zgjeroi konfliktin më 1 tetor të këtij viti duke nisur një sulm në Libanin jugor. Më shumë se 2.800 njerëz janë vrarë dhe rreth 13.000 janë plagosur në sulmet izraelite që nga tetori i kaluar, sipas autoriteteve shëndetësore libaneze.