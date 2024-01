Lideri i opozitës i Koresë së Jugut goditet me thikë në qafë

Udhëheqësi i opozitës i Koresë së Jugut, Lee Jae-myung, u godit me thikë në qafë gjatë një konference për shtyp në qytetin jugor Busan sot, njoftoi Agjencia e Lajmeve Yonhap.

Lee u godit me thikë në anën e majtë të qafës së tij gjatë një seance me pyetje dhe përgjigje me gazetarët, tha Yonhap.