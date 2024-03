Lirohet nga burgu 10 ditë para zgjedhjeve dhe bëhet president i Senegalit

Ndërsa Sonko mori një dënim me burg 2 muaj me kusht në çështjen e ngritur në maj 2023 me arsyetimin se ka shpifur për ministrin e Turizmit, Mame Mbaye Niang, por ky dënim nuk e ka penguar të drejtën e tij për t'u zgjedhur. Sonko, i cili u arrestua në korrik 2023 për marrjen me forcë të celularit të një xhandarmërie që donte të regjistronte videon e tij, u arrestua më pas me akuzën e "thirrjes për kryengritje".