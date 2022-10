Macron fajësohet për heshtje ndaj kompanisë Lafarge, që financoi DAESh-in

Deputetja franceze Clementine Autain ka reaguar ashpër ndaj faktit se kompania franceze Lafarge, në dokumentet e së cilës Anadolu Agency (AA) zbuloi ndihmën e saj për organizatën terroriste DAESh, nuk u përball me asnjë sanksion në Francë pasi kompania pranoi fajin në SHBA.



Në një postim në llogarinë e saj në twitter, deputetja Autain nga Lëvizja e Panënshtruar e Francës (LFI) kujton se SHBA-ja e ndëshkoi kompaninë Lafarge për financimin e DAESH-it.



"Po Franca? Unë i kam bërë thirrje qeverisë shumë herë. Pa dobi. Ata që japin leksione republikanizmi nuk shihen sot", tha Autain, duke shtuar se heshtja dhe mosveprimi i qeverisë së presidentit Emmanuel Macron do të thotë bashkëfajësi.



Në rastin në SHBA, prodhuesi francez i çimentos Lafarge pranoi se kishte financuar DAESH-in duke bërë një marrëveshje me gjykatën federale në Brooklyn të New Yorkut dje dhe pranoi të paguante një gjobë prej 777,78 milionë dollarë.



Derisa ky zhvillim u transmetua nga agjencitë e lajmeve dhe faqet e internetit në të gjithë botën, shtypi francez heshti.



Ndërkaq asnjë deklaratë zyrtare nga Franca nuk është bërë për këtë temë.

Financimi i DAESH-it nga French Lafarge është vërtetuar me dokumente nga Anadolu Agency (AA)



Më 7 shtator 2021, Anadolu Agency (AA) publikoi dokumente që vërtetojnë se kompania franceze Lafarge ka financuar organizatën terroriste DAESH me dijeninë e inteligjencës franceze.



Sipas dokumenteve, Lafarge ka informuar vazhdimisht shërbimet e inteligjencës franceze për marrëdhëniet e saj me organizatën terroriste DAESH. Inteligjenca franceze dhe agjencitë qeveritare nuk e paralajmëruan Lafarge se po kryente krime kundër njerëzimit duke financuar terrorizmin dhe ajo e pranoi këtë në procesverbal konfidencial. DAESH-i e përdori çimenton që bleu nga Lafarge në ndërtimin e strehimoreve dhe tuneleve.



Si pjesë e hetimit të nisur kundër kompanisë në qershor 2017, disa drejtues të lartë, përfshirë edhe kryetarin e Bordit të Lafarge, Bruno Lafont, u akuzuan për "financim të terrorizmit".



Akuza për "pjesëmarrje në krime kundër njerëzimit" e ngritur kundër kompanisë në qershor 2018 u hoq në nëntor 2019.



Palët civile të përfshira në këtë rast, organizata joqeveritare kundër korrupsionit Sherpa dhe Qendra Evropiane për të Drejtat Kushtetuese dhe të Njeriut, apeluan në Gjykatën e Kasacionit për të kundërshtuar rrëzimin e akuzës.



Më 7 shtator 2021, Gjykata e Lartë Franceze kishte marrë vendimin që i hapi rrugën Lafarge për t'u akuzuar për "partneritet në krime kundër njerëzimit" për shkak të financimit të terroristëve të DEASH-it në Siri.



Më 18 maj, Gjykata e Apelit të Parisit miratoi nisjen e një hetimi ndaj gjigantit francez të çimentos Lafarge, i cili u vërtetua nga dokumentet e siguruara nga Anadolu Agency (AA) se financonte organizatën terroriste DAESH në Siri, me akuzën se ishte “partner në krimet kundër njerëzimit”.



Procesi nga themelimi i kompanisë në Siri deri në financimin e DAESH



French Lafarge, një nga kompanitë më të mëdha të çimentos në botë, vazhdoi aktivitetet e saj pavarësisht luftës civile që filloi në Siri në mars 2011.



Kompania, e cila vazhdoi aktivitetet e saj prodhuese pavarësisht pushtimit të rajonit nga organizata terroriste DEASH, u njoftua se përfundoi prodhimin e saj në fund të vitit 2014, por u zbulua se kompania përveçse i paguante "haraç" DEASH-it për të vazhduar aktivitetet e saj në rajonin e Çelebiyes ajo furnizonte materiale dhe karburant nga organizata terroriste.



Kompania ndryshoi emrin e saj duke u bashkuar me rivalin e saj zviceran Holcim në korrik 2015.



Ushtarët amerikanë dhe francezë, të cilët u vendosën në një pjesë të objektit në fillim të vitit 2015, përdorën një pjesë të këtij vendi si bazë për afërsisht 4,5 vjet para Operacionit "Burimi i Paqes", të cilin Türkiye e nisi kundër organizatave terroriste në Siri më 9 tetor 2019.



TRT World zbuloi gjithashtu në dokumentarin e tij "The Factory”, publikuar në nëntor 2021, se Lafarge, e cila ka marrëdhënie të ngushta me shtetin francez, i ka paguar 10 milionë dollarë organizatës terroriste PKK dhe DAESH.