Macron: Flamuri rus nuk mund të valëvitet në Olimpiadën "Paris 2024"

Paris 2024 do të organizojë Lojërat Olimpike Verore të vitit të ardhshëm nga 26 korriku deri më 11 gusht. Kjo do të jetë hera e tretë që kryeqyteti francez organizon Lojërat, por me një distancë gati njëshekullore. Hera e fundit ishte në vitin 1924.