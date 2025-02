Macron: Franca mbështet integrimin e Serbisë në BE dhe dialogun me Kosovën

“Jam i lumtur që vizitat tona të ndërsjella vitet e fundit kanë mundësuar thellimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit tonë dypalësh në fusha të reja, si kërkimi dhe shfrytëzimi i metaleve dhe mineraleve strategjike, energjia, bujqësia, inovacioni dhe inteligjenca artificiale. Franca është e bindur në të ardhmen evropiane të Serbisë dhe do të vazhdojë të mbështesë dinamikën e afrimit mes Serbisë dhe Bashkimit Evropian, si dhe të gjitha reformat thelbësore që do të kontribuojnë në këtë drejtim”, ka theksuar Macron, sipas Shërbimit për bashkëpunim me mediat të Presidencës së Serbisë.