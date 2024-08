Mali i kërkoi ambasadores suedeze të largohej nga vendi brenda 72 orëve

Më 24 qershor, Suedia njoftoi se do të mbyllë ambasadat e saj në Bamako dhe Ouagadougou dhe do të hapë një ambasadë të re në Dakar që do të monitorojë Sahelin dhe Afrikën Perëndimore. Ambasadat Bamako dhe Ouagadougou janë planifikuar të mbyllen në fund të vitit.