Marokenët, sirianët e shqiptarët - marrësit kryesorë të shtetësisë së BE-së

Në vitin 2021, shkalla më e lartë e natyralizimit midis vendeve të BE-së u regjistrua në Suedi, me 10 shtetësi të dhëna për 100 joshtetas rezidentë. Suedia u pasua nga Holanda me 5,4, Rumania me 4,6, Portugalia me 3,7 dhe Belgjika dhe Spanja të dyja me 2,7.