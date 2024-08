Marrëveshjet e Abrahamit dështuan të vendosin paqe izraelito-palestineze

Marrëveshja e Izraelit me EBA-në shënoi herën e parë që një shtet arab nënshkroi një pakt me Izraelin që nga viti 1979, kur Egjipti arriti një traktat paqeje me të, dhe nga viti 1994, kur Jordania nënshkroi traktatin e saj të paqes me Izraelin.