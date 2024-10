MB-ja do të ofrojë ilaçe për humbje peshe për të papunët obezë

Sekretari britanik i shëndetësisë, Wes Streeting, synon të trajtojë obezitetin, të ulë kostot e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar, me injeksione për humbje peshe.

Në një opinion për Telegrafin të hënën, Streeting deklaroi se obeziteti është një faktor i rëndësishëm që ndikon si në shëndetin personal ashtu edhe në fuqinë punëtore të vendit.

Individët obezë dhe të papunë në Mbretërinë e Bashkuar së shpejti do të kenë të drejtë për injeksione për humbje peshe për t'i ndihmuar ata të rifitojnë shëndetin dhe të kthehen në punë, sipas Sekretarit Britanik të Shëndetësisë.

"Si vend, ne po hamë më shumë, po hamë më pak shëndetshëm dhe po ushtrohemi më pak. Kostot për individin janë të qarta - një jetë më pak e shëndetshme dhe më e shkurtër," shkroi ai.

Streeting theksoi se sëmundjet e shkaktuara nga mbipesha çojnë në një mesatare prej katër ditësh të tjera sëmundjeje në vit për çdo individ të prekur dhe i detyrojnë shumë të largohen plotësisht nga puna.

Ai e përshkroi gjeneratën e fundit të ilaçeve për humbjen e peshës si "që ndryshojnë jetën" dhe vuri në dukje se ato mund të lehtësojnë barrën e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar (NHS) duke reduktuar sëmundjet e lidhura me obezitetin, të cilat i kushtojnë NHS-së rreth 11 miliardë £ (14.3 miliardë dollarë). çdo vit.

Plani i shpallur së fundmi i qeverisë do të kryejë prova në botën reale për të vlerësuar ndikimin e goditjeve për humbje peshe në reduktimin e papunësisë. Streeting beson se këto prova mund të sjellin përfitime afatgjata në adresimin e krizës së obezitetit.

Të hënën, kryeministri Keir Starmer njoftoi në Samitin Ndërkombëtar të Investimeve se sektori i shkencave të jetës në Mbretërinë e Bashkuar do të merrte një investim prej 279 milionë £ (364 milionë dollarë) nga kompania më e madhe farmaceutike në botë, Lilly.

Investimi pritet të mbështesë iniciativat shëndetësore të vendit, duke përfshirë programin e ri jab për humbje peshe. Streeting shprehu optimizëm se injeksionet për humbje peshe jo vetëm që do të përmirësonin shëndetin e individëve, por gjithashtu do të kishin një ndikim pozitiv ekonomik duke reduktuar ditët e sëmundjes të lidhura me obezitetin, duke përfituar përfundimisht fuqinë punëtore dhe ekonominë e vendit.