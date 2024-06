Mbappe: Francezët "të mos votojnë të djathtën ekstreme"

Në zgjedhjet franceze për Parlamentin Evropian (PE) më 9 qershor, Bashkimi Kombëtar i ekstremit të djathtë (RN) zuri vendin e parë me një diferencë të madhe me 31,37 për qind të votave, ndërsa partia "Renaissance" e presidentit Emmanuel Macron doli e dyta me 14,60 për qind.