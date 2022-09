Mbi 1500 viktima nga përmbytjet në Pakistan

Numri i të vdekurve nga përmbytjet e vazhdueshme në Pakistan është rritur në 1,545 pasi 37 persona të tjerë, përfshirë 18 fëmijë, kanë vdekur në incidentet e lidhura me përmbytjet në tre ditët e fundit.

Gjithsej 678 njerëz kanë vdekur në Sindh që nga 14 qershori, të ndjekur nga 306 në Khyber Pakhtunkhwa dhe 299 në Balochistan, sipas Autoritetit Kombëtar të Menaxhimit të Fatkeqësive të vendit (NDMA).

Ata thonë se 191 njerëz kanë humbur jetën në provincën verilindore Punjab, 48 në Kashmir të administruar nga Pakistani dhe 22 në rajonin verior Gilgit-Baltistan. Në mesin e 1,545 viktimave ishin 552 fëmijë dhe 315 gra, treguan të dhënat e NDMA.

Gjithsej 12,860 persona janë lënduar nga shirat dhe incidentet e lidhura me përmbytjet në të gjithë vendin.

Dëmi i pronës po rritet gjithashtu, me mbi 1.95 milionë shtëpi të dëmtuara, duke përfshirë 782.274 të shkatërruara plotësisht dhe 959.819 bagëti të vrarë, sipas autoriteteve.

Sezoni i musoneve në Pakistan, si në vendet e tjera të rajonit, zakonisht rezulton me shira të dendur, por ky vit ka qenë më i lagësht që nga viti 1961.

Aktualisht, një e treta e vendit është nën ujë pasi shirat masive dhe shkrirja e akullnajave kanë bërë që lumi kryesor Indus të vërshojë, duke përmbytur zona të mëdha fushash dhe fermash.

Shirat shkatërrues dhe përmbytjet kanë dëmtuar 12.716 kilometra (7,901 milje) rrugë, 374 ura dhe ndërtesa në të gjithë vendin bërthamor të Azisë Jugore, i cili tashmë po përballet me trazira politike dhe ekonomike.

Mbi 33 milionë nga rreth 220 milionë banorë të vendit janë prekur nga përmbytjet e furishme, duke shkaktuar një humbje marramendëse prej mbi 30 miliardë dollarësh në dëme në një infrastrukturë tashmë të dobësuar.

Pothuajse 45 për qind e tokës bujqësore të vendit tashmë është përmbytur, duke paraqitur një kërcënim serioz për sigurinë ushqimore dhe duke shtuar më tej inflacionin tashmë në rritje.

Qindra mijëra njerëz të zhvendosur po përballen gjithashtu me shpërthime të sëmundjeve të lëkurës dhe syve që vijnë nga uji, ku ekspertët e shëndetit paralajmërojnë për një numër më të madh vdekjesh nga diarreja, gastrointestinale, tifoja, malaria, dengoja dhe infeksione të tjera sesa nga shirat dhe përmbytjet.

Deri më tani, Pakistani ka marrë 113 fluturime me ndihma humanitare nga Türkiye, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kina, SHBA, MB, Uzbekistani, Franca, Arabia Saudite, Jordania, Omani, Nepali, Turkmenistani, UNICEF, UNHCR dhe Programi Botëror i Ushqimit.

Ndërkohë, dy trena turq me mallra ndihmash kanë mbërritur gjithashtu në Pakistan përmes Iranit, ndërsa tetë trena të tjerë do të mbërrijnë në ditët në vijim.

Javën e kaluar, Tükiye dërgoi gjithashtu 3.100 tenda, 6,870 batanije, 2,864 pako ushqimore, rroba dhe miell, përmes një treni, ndërsa deri më tani 13 fluturime ndihmash kanë mbërritur në Pakistan.