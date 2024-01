Mediet: Tel Avivi kërkon zgjidhje politike me Libanin

"Tel Avivi preferon diplomacinë në vend të luftës me Libanin, sepse edhe nëse i drejtohemi zgjidhjeve ushtarake, në fund do të kemi armëpushim", citoi media izraelite Channel 14 të këtë thënë ministri izraelit i Mbrojtjes Yoav Galant gjatë një takimi me kryetarët e qyteteve dhe lagjeve pranë kufirit libanez.