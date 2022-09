Medvedev paralajmëron se kërcënimi bërthamor “nuk është blof”

Ish-presidenti rus Dmitry Medvedev ka thënë se Moska ka të drejtë të mbrohet me armë bërthamore nëse shtyhet përtej kufijve të saj dhe se kjo “sigurisht nuk është blof”.

Medvedev, nënkryetar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë, paralajmëroi gjithashtu se Moska ka të drejtë të përgjigjet “pa shumë konsultime”, pasi tensionet me Perëndimin rriten rreth referendumeve të mbajtura në zona të mëdha të territorit ukrainas të pushtuar nga Rusia.

Medvedev ka lëshuar rregullisht deklarata agresive për Perëndimin dhe Ukrainën në muajt e fundit, duke nënvizuar transformimin e tij nga një liberalizues në dukje me mendje perëndimore si president nga 2008-2012 në një skifter gjeopolitik të ashpër.

Ministrja e Jashtme franceze Colonna në Kiev për vizitë

Ministrja e Jashtme franceze Catherine Colonna ndodhet në Kiev për një vizitë të paparalajmëruar në Ukrainë në shenjë mbështetjeje për vendin e sulmuar nga Rusia.

“Mirëmëngjesi, Ukrainë, është mirë të kthehesh”, ka shkruar ajo në rrjetet sociale, duke postuar një foto të saj duke ecur në Kiev me ambasadorin francez në Ukrainë Etienne de Poncins.

Kazakistani do të garantojë sigurinë e rusëve që ikin

Kazakistani do të sigurojë kujdesin dhe sigurinë e rusëve që ikin nga një “situatë e pashpresë”, tha presidenti i vendit të Azisë Qendrore, ndërsa burrat rusë ikën pas thirrjes ushtarake të Ukrainës.

“Kohët e fundit kemi pasur shumë njerëz nga Rusia që kanë ardhur këtu. Shumica prej tyre janë të detyruar të largohen për shkak të situatës së pashpresë. Ne duhet të kujdesemi për ta dhe të garantojmë sigurinë e tyre,” citohet të ketë thënë presidenti kazak Kassym-Jomart Tokayev. Ai, mes tjerash ka shtuar se kjo është një çështje politike dhe humanitare.

Udhëheqësi kazak dënoi gjithashtu sulmin e Moskës kundër Ukrainës dhe bëri thirrje për respektimin e integritetit territorial, pasi Rusia mbajti referendume aneksimi në katër rajone të Ukrainës. Gazsjellësi Nord Stream 1 goditet nga rrjedhje në Detin Baltik Dy rrjedhje janë identifikuar në tubacionin e gazit Nord Stream 1 nga Rusia në Evropë në Detin Baltik, disa orë pas një incidenti të ngjashëm në tubacionin e tij binjak, thanë autoritetet skandinave.

“Autoritetet tani janë informuar se ka pasur dy rrjedhje të tjera në Nord Stream 1, i cili gjithashtu nuk është në funksion, por përmban gaz,” tha ministri danez i klimës dhe i energjisë, Dan Jorgensen.

Pas rrjedhjeve, Jorgensen tha se autoritetet kërkuan “nivele më të larta gatishmërie në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit” në vend.

Japonia kritikon trajtimin “e pabesueshëm” të diplomatit të arrestuar në Rusi

Japonia i kërkoi Rusisë të kërkonte falje për arrestimin e një diplomati për spiunazh të dyshuar, duke mohuar akuzën dhe duke akuzuar Moskën për lidhjen e syve dhe fiksimin e njeriut në “akte të pabesueshme”.

Diplomati japonez me qendër në qytetin lindor të Vladivostok u konsiderua “persona non grata për aktivitetet e paligjshme të inteligjencës”, u tha gazetarëve zëdhënësi i lartë i qeverisë Hirokazu Matsuno, duke cituar ministrinë e jashtme ruse. Separatistët rusë në Ukrainë mbajtën votat e aneksimit të ditës së fundit

Sondazhet e aneksimit të organizuara nga autoritetet e mbështetura nga Kremlini në katër rajone të Ukrainës të kontrolluara kryesisht nga forcat ruse do të mbylleshin të martën, me kërcënimet e Moskës për armë bërthamore në afërsi.

Kievi dhe aleatët e tij i kanë denoncuar votat si një mashtrim dhe kanë thënë se Perëndimi nuk do t’i njohë kurrë rezultatet e votimit, të cilat po rrisin aksionet e ofensivës shtatëmujore të Rusisë.

Forcat ruse në Ukrainë këtë muaj kanë pësuar pengesa serioze, si në lindje ashtu edhe në jug të vendit, të cilat vëzhguesit thonë se e shtynë presidentin Vladimir Putin të nxitojë përpara me votimin për të çimentuar autoritetin e Moskës atje.

Putin tha se Rusia do të përdorë të gjitha mjetet e disponueshme për të mbrojtur territorin e saj, duke nënkuptuar se pas aneksimit të katër rajoneve - Luhansk, Donetsk, Kherson dhe Zaporizhzhia, Moska mund të vendosë armë strategjike bërthamore për të zmbrapsur përpjekjet e Ukrainës për të marrë përsëri territorin.

Donetsk ‘qëllimi nr. 1’ i Ukrainës: Zelenskyy

Presidenti Volodymyr Zelenskyy e ka përshkruar situatën ushtarake në rajonin e Donetskut të Ukrainës lindore si të vështirë dhe tha se ishte “qëllimi nr. 1” i vendit, sepse ishte edhe qëllimi nr. 1 i Rusisë.

Situata në rajonin e Donetsk është veçanërisht e rëndë, tha Zelenskyy në videofjalimin e tij të natës. “Ne po bëjmë gjithçka për të frenuar aktivitetin e armikut. Ky është qëllimi ynë numër 1 për momentin, sepse Donbass është ende qëllimi nr. 1 për pushtuesit", deklaroi ai.

Që kur forcat ruse u zhvendosën në Ukrainë në fund të shkurtit, ato kanë pushtuar pothuajse gjithë rajonin e Luhanskut dhe ngadalë po përparojnë nëpër rajonin e Donetskut - dy provincat që përbëjnë Donbasin.