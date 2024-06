Mekë: Haxhinjët vizituan shpellën Hira, vendi ku filloi shpallja e Kuranit

Profeti Muhamed a.s. izolohej në kodrën në shpellën Hira, ku në një izolim të tillë, në muajin e Ramazanit të vitit 610, e vizitoi engjëlli Xhibril, i cili më pas i përcolli fjalët e para të Zotit, d.m.th. pesë ajetet e para të sures Alak: "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi (çdo gjë). Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur (në mitrën e nënës). Lexo! Se Zoti yt është më bujari! Ai që e mësoi (njeriun) të shkruajë me pendë. Ia mësoi njeriut atë që nuk e dinte."