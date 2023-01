Raport: 55% e krimeve të urrejtjes në Suedi kanë motive racore

Në një nivel të përgjithshëm, krimet ksenofobike dhe raciste të urrejtjes me 55% ishin më të zakonshmet në mesin e krimeve të raportuara të urrejtjes, të ndjekura nga krimet e urrejtjes kundër grupeve fetare me 17%, me myslimanët të synuar më së shumti, të ndjekur nga hebrenjtë dhe të krishterët, respektivisht.