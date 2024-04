Pas 7 tetorit është rritur diskriminimi ndaj myslimanëve në ShBA

Sipas raportit, 8.061 myslimanë janë përballur me diskriminim në vitin 2023 dhe ky numër është rritur me 56 për qind krahasuar me vitin 2022. Rritja në fjalë është më e madhe se rritja e përjetuar pas ndalimit të udhëtimit që ish-presidenti amerikan Donald Trump zbatoi për disa vende me shumicë myslimane, thotë raporti.