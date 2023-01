Mijëra diga do të humbasin çerekun e kapaciteteve deri në vitin 2050

“Rënia e ruajtjes së disponueshme deri në vitin 2050 në të gjitha vendet dhe rajonet do të sfidojë shumë aspekte të ekonomive kombëtare, duke përfshirë ujitjen, prodhimin e energjisë dhe furnizimin me ujë,” thotë dr. Duminda Perera, e cila është bashkautore e studimit me drejtorin e UNU-INWEH Vladimir Smakhtin dhe Spencer Williams nga Universiteti McGill në Montreal. Është publikuar nga revista Sustainability.