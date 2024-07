Mikati shpreson në zgjidhje diplomatike të konfliktit Izrael-Hezbollah

Kryeministri i përkohshëm libanez Najib Mikati shprehu optimizëm të hënën për arritjen e një zgjidhjeje diplomatike për konfliktin e vazhdueshëm midis Izraelit dhe Hezbollahut.

"Unë jam i sigurt me ndihmën e Allahut se do të arrijmë një zgjidhje në lidhje me situatën (në Libanin jugor) në ditët në vijim", tha Mikati në një ngjarje në Bejrut.

Duke komentuar deklaratat e fundit nga disa vende që u kërkonin shtetasve të tyre të largoheshin nga Libani mes tensioneve me Izraelin, ai tha se disa nga ato vende që morën një vendim të tillë ende duan të vijnë në Liban.

Të paktën shtatë vende u kanë bërë thirrje shtetasve të tyre që të largohen nga Libani mes frikës në rritje të një lufte të plotë midis Izraelit dhe grupit libanez Hezbollah, ndërsa pesë vende të tjera kanë këshilluar qytetarët e tyre që të përmbahen nga udhëtimi në Liban në këtë kohë.

Tensionet janë rritur përgjatë kufirit të Libanit me Izraelin mes sulmeve ndërkufitare midis Hezbollahut dhe forcave izraelite ndërsa Tel Avivi po ecën përpara me ofensivën e tij vdekjeprurëse në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë të paktën 37.900 njerëz që nga 7 tetori i vitit të kaluar.

Grupi libanez e ka lidhur ndërprerjen e sulmeve të tij ndaj Izraelit me fundin e sulmit të Tel Avivit në Gaza. Në mes të qershorit, ushtria izraelite tha se kishte miratuar planet për një ofensivë në Liban kundër Hezbollahut.