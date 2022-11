Modelja franceze, Marine el Himer pranon Islamin

Modelja franceze dhe ylli i reality show-it, Marine El Himer njoftoi se ka zgjedhur Islamin. Nga llogaria e saj zyrtare në Instagram, El Himer ka ndarë pamje gjatë tavafit në Qabe e mbuluar me shami si dhe video lidhur me shqiptimin e shehadetit në një xhami. "Këto momente tregojnë ditët më të bukura të jetës time", ka shkruar poshtë postimit të saj El Himer e cila njofton se është bërë muslimane para disa muajsh. El Himer shprehu shpresën se udhëtimi i saj shpirtëror që ka ndërmarrë ta drejtojë atë gjithmonë drejt Allahut si dhe ka falënderuar fansat e saj që e kanë mbështetur në këtë proces. Duke tërhequr vëmendjen se konvertimi në një fe tjetër nuk ka asgjë për turp, El Himer vuri theksin se ka zgjedhur Islamin ri rezultat i pajtimit të mendjes, zemrës dhe shpirtit. Nën postimin e modeles franceze edhe fansat e saj kanë komentuar se janë të kënaqur me këtë lajm dhe se "fytyra e El Himer ka ndriçuar". Ndërkohë një nga fansat ka thënë: "Tek unë ke zgjuar dëshirën për të lexuar dhe lexuar sërish Kuranin". U njoh me Islamin në hulumtimet lidhur me prejardhjen e rrënjëve El Himer e cila ka një binjake me emrin Oceane dhe një vëlla me emrin Gauthier, pavarësisht se ka lindur në Francë në vitin 1993, theksohet se rrënjët e familjes së saj janë nga Maroku. Në shtypin francez, El Himer thuhet se është rritur pranë njerkut të saj, se prej kohësh ajo ka kryer hulumtime për babain e vërtetë dhe se nga vijnë rrënjët e saj. Gjatë kësaj periudhe ajo është njohur me Islamin dhe është bërë muslimane.