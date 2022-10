Çfarë e motivon obsesionin e rrezikshëm francez për mbylljen e xhamive?

Ky sentiment antiislamik në rritje gjithandej spektrit politik të Francës ka qenë arsye shqetësimi për aktivistët dhe organizatat për të drejtat e njeriut.

Thuajse në të gjitha rastet e mbylljes së xhamive, përfaqësuesit e xhamive thonë se qeveria franceze ka dorëzuar dëshmi publike joadekuate rreth bazës për mbylljen e tyre.

Një raport i Reuters më herët gjatë vitit flet për atë se si autorizimet e gjera i japin “kartë blanko” autoriteteve për të mbyllur objektet fetare pa hetime adekuate dhe me procedura aq jotransparente sa që rastet e mbylljes së këtyre objekteve nuk mund të rikthehen. Kjo është nënvizuar edhe nga aktivistë për të drejtat e njeriut, organizata ndërkombëtare – përfshirë Kombet e Bashkuara – dhe anëtarë të komunitetit mysliman.

“Është si në romanet e Kafkës”, thotë për agjencinë e lajmeve Reuters Fionnuala Ni Aolain, raportuese speciale e OKB-së për të drejtat e njeriut gjatë luftimit të terrorizmit, derisa flet për procedurat ligjore në rastet e tilla, e ku ndonjëherë përfshihen dëshmi pa e zbuluar burimin.

“Flirtimi me dëshmi sekrete në vetvete është shqetësuese, por gjithashtu shkel dispozitat e traktateve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me të drejtën e gjykimit të drejtë dhe barazisë para ligjit”.

Ligji kontrovers anti-separatist

Kur autoritetet franceze vendosën mbylljen e xhamisë Obernai, ata cituan se hoxha ose imami i kësaj xhamie është i “radikalizuar”, duke akuzuar më tej personin për zhvillimin e “aktiviteteve radikale të ligjëratave, mbajtjen e qëndrimit armiqësor ndaj shoqërisë franceze dhe komente negative kundër vlerave të Republikës”.

Është ligji kontrovers antiseparatist që u lejon autoriteteve dorën e lirë në targetimin e myslimanëve francezë, duke përdorur konceptin e shumë kritikuar të “separatizmit”.

Jeta e myslimanëve francezë është nën kontroll të rreptë që nga implementimi i ligjit, i cili është kritikuar nga shumë mbikëqyrës, përfshirë edhe mbrojtësit e të drejtave të njeriut, akademikë dhe aktivistë.

Kritikët e ligjit e quajnë atë “restriktiv dhe represiv” për nga natyra.

Gjithashtu, Raporti i sapopublikuar Evropian i Islamofobisë 2021, përmend në konluzat ekzekutive për situatën me sentimentin anti-islam në Francë se “ky ligj, që duhej të ishte përgjigje e fortë kundër ‘terrorizmit’ dhe ‘islamit radikal’, në fakt ka provokuar shpërthimin e dhunës ndaj jetës publike dhe organizimin e myslimanëve.

“Më së shumti i prek myslimanët publikë duke e zgjeruar ndalimin e bartjes së simboleve fetare në shumë hapësira të tjera dhe duke kriminalizuar çdo përpjekje për organizimin e pavarur të lutjeve islame dhe luftimin e islamofobisë duke hequr mbylljen abuzive”.

Një nga gjetjet kyç në raport thotë se mbyllja arbitrare e xhamive ose shpërbërja e shumë organizimeve islame si shoqata, shkolla, xhami, restorante ose shtëpi botuese shpesh është justifikuar me arsye që nuk bindin.

“Është gjithashtu e rëndësishme të sfidohen qëllimet e qeverisë franceze për të implementuar një legjislaturë që shkon aq larg sa kriminalizon myslimanizmin”, thuhet në raport.

“Islamofobia në Francë është mbi të gjitha rezultat i shtetit, i cili synon të vendosë “Islamin e Francës”, që heq të drejtën e vetëvendosjes nga myslimanët francezë dhe i bën ata ‘Myslimanë pa Islam’”.