Ndërroi jetë mbretëresha britanike Elizabeth II

Monarkja më jetëgjatë e Britanisë, Mbretëresha Elizabeth II, vdiq në moshën 96-vjeçare, sapo kumtuan lajmin nga Pallati Buckingham. "Mbretëresha vdiq paqësisht në Balmoral këtë pasdite," thonë nga pallati. "Bashkëshorti i Mbretëreshës do të qëndrojë në Balmoral këtë mbrëmje dhe do të kthehet në Londër nesër”, thonë nga pallati. Mbretëresha kishte probleme me lëvizjen dhe shëndetin për 12 muajt e fundit për shkak të moshës së vjetër. Asaj iu desh të anulonte shumë angazhime për shkak të problemeve dhe me këshillën e mjekut. Dalja e saj e fundit publike ishte gjatë festimit të Jubileut të Platinumit në qershor, pasi monarkja kishte lënë pas 70 vjet në fronin britanik. Një lajm të enjten gjatë drekës thoshte se mbretëresha ishte nën "mbikëqyrjen mjekësore" në pronën Balmoral në Aberdeenshire, Skoci.