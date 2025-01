Nis shkëmbimi i tri pengjeve izraelitë me 90 të burgosur palestinezë

Marrëveshja e armëpushimit të Gazës hyri në fuqi në orën 11:15 me orën lokale (0915 GMT) të dielën pas disa orësh vonesë për shkak të akuzave izraelite për Hamasin për vonimin e lëshimit të listës së robërve që do të liroheshin. Fillimisht ishte planifikuar të fillonte në 8:30 të mëngjesit me orën lokale.