Norvegjia: Zgjidhja me dy shtete, paqe e vërtetë në Lindjen e Mesme

“Komuniteti ndërkombëtar duhet të përcaktojë si do të ecim nga aty në diçka që mund të sjellë paqe të vërtetë për popullin e Palestinës, që të përmbushet e drejta e tyre e patjetërsueshme për vetëvendosje dhe për të zgjedhur dhe drejtuar ndershmërinë në qeverisje dhe drejtimin e vendeve të tyre, por edhe gjëja e kërkuar e popullit të Izraelit... që të jenë në gjendje të jetojnë në paqe me fqinjët e tyre palestinezë dhe gjithashtu, në fund, për t’u ngulitur në rajon përmes normalizimit me aktorë të rëndësishëm fqinj dhe rajonal”, tha Barth Eide.