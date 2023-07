Noti në Lumin Sena, së shpejti realitet

Kryebashkiakia e Parisit Anne Hidalgo të dielën (9 korrik) deklaroi se dëshiron që noti në Senë të jetë një "trashëgimi e madhe" e Lojërave Olimpike të Parisit 2024, në të cilat lumi do të shfaqet si skena e ceremonisë së hapjes dhe në tri ngjarje ujore, duke përfshirë triatlonin. Një çerek shekulli pasi presidenti i ndjerë Zhak Shirak u premtoi parisienëve se do të ishin në gjendje të notonin në Senë brenda tri viteve, kryebashkiaku i kryeqytetit francez ka konfirmuar se tri zona për not në lumë do të hapen në qytet në vitin 2025.