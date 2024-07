OBSH-ja: 270 pacientë janë vetëevakuuar nga Spitali Evropian në Khan Younis

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSh) tha të martën se 270 pacientë thuhet se u vetëevakuan nga Spitali Evropian i Gazës në Khan Younis pas urdhrave të evakuimit nga Izraeli.



Richard Peeperkorn, përfaqësues i OBSh-së në territoret e pushtuara palestineze, tha në një konferencë për shtyp të OKB-së në Gjenevë, se urdhrat e fundit të evakuimit kanë një ndikim në operacionet në Spitalin Evropian të Gazës, edhe pse vetë spitali nuk është nën urdhrat e evakuimit.



"Por, siç u dëshmua disa herë gjatë luftës në vazhdim, pasiguria në afërsinë e një spitali dhe mungesa e aksesit për pacientët, punonjësit shëndetësorë dhe humanitarët për të rifurnizuar karburantin, furnizimet mjekësore, ujin dhe ushqimin mund t'i bëjnë spitalet jofunksionale shumë shpejt," paralajmëroi Peeperkorn.



Duke vënë në dukje se 270 pacientë, përveç stafit mjekësor, u vetëevakuan të hënën, ai tha se evakuimet nga spitali rifilluan të martën në mëngjes me ndihmën e Ministrisë palestineze të Shëndetësisë.



Tani, vetëm pacientët e tyre mbetën në Spitalin Evropian të Gazës dhe "tre" në spitalin fushor të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC), tha ai. Ai vuri në dukje se shumica e pacientëve janë referuar në Kompleksin Mjekësor Nasser.



Përfaqësuesi i OBSh-së shtoi se Ministria e Shëndetësisë kishte kërkuar ndihmë në transferimin e pajisjeve dhe furnizimeve mjekësore me vlerë jashtë spitalit.



"OBSh-ja do ta mbështesë këtë mision," u zotua Peeperkorn.



Ushtria izraelite të hënën urdhëroi banorët e Khan Younisit lindor të largoheshin menjëherë, duke pretenduar se zona është bërë një "zonë e rrezikshme luftimi".



Ushtria u kërkoi njerëzve që të drejtoheshin në “zonat humanitare” në pjesën perëndimore të qytetit, të njohur si zona Al-Mawasi.



Izraeli, duke shkelur rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon një armëpushim të menjëhershëm, është përballur me dënimin ndërkombëtar në mes të ofensivës së tij brutale të vazhdueshme në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas.