Padia kundër Izraelit për gjenocid: Cilat janë masat e përkohshme?

Sot në orën 13:00 do të shpallet vendimi në lidhje me masat e përkohshme të kërkuara nga Afrika e Jugut në një padi që ka ngritur kundër Izraelit për shkeljen e Konventës së OKB-së për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit në sulmet e tij në Gaza, ka njoftuar përmes një deklarate Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GjND) me seli në Hagë të Holandës.