Përdorimi global i qymyrit për energji shënon rekord në vitin 2022

Përdorimi global i qymyrit është vendosur të rritet me 1.2% në vitin 2022, duke tejkaluar 8 miliardë tonë në një vit për herë të parë dhe duke shkelur rekordin e mëparshëm të vendosur në 2013. Bazuar në tendencat aktuale të tregut, raporti parashikon që konsumi i qymyrit do të mbetet në këto nivele deri në vitin 2025, pasi rëniet në tregjet e etabluara kompensohen nga kërkesa e vazhdueshme e fuqishme e ekonomive aziatike në zhvillim. Kjo do të thotë se qymyri do të vazhdojë të jetë burimi më i madh i sistemit energjetik të emetimeve të karbonit.