Vendet e BE-së orientohen drejt qymyrit për tejkalim të krizës energjetike

Shumë vende evropiane po planifikojnë të djegin më shumë qymyr këtë dimër për shkak të krizës energjetike, tha të martën sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Evropiane të Qymyrit dhe Linjitit (Euracoal) Brian Ricketts.

Ricketts tha se shumë vende evropiane, duke përfshirë Gjermaninë, Francën, Italinë, Spanjën, Holandën, Austrinë, Poloninë, Hungarinë, Republikën Çeke, Greqinë dhe Britaninë e Madhe, kanë potencialin për të prodhuar energji elektrike nga qymyri, duke pasur parasysh se ata mund të rihapin termocentralet me qymyr ose për të zgjatur periudhën e funksionimit të tyre.

Pavarësisht krizës energjetike, ai tha se evropianët nuk e shohin qymyrin si një "kalorës me forca të blinduara të shndritshme" por thjesht një "ardhje të mirëseardhur në skenë".

Ai argumenton se mbështetja në gazin e importuar është një gabim dhe se qëndrimi i Komisionit Evropian e bën edhe më të vështirë shtyrjen përpara të agjendës së burimeve të rinovueshme të energjisë.

Megjithatë, ai rekomandoi që BE të marrë hapa për të lehtësuar disa rregullore të qymyrit për të zbutur efektet negative të krizës energjetike dhe për të mbushur boshllëkun e lënë nga gazi natyror.

“I gjithë qëllimi i veprimeve që ne po ndërmarrim është të ruajmë një lloj stabiliteti gjatë një situate të vështirë”, tha ai.

Megjithatë, Ricketts parashikon që çmimet e qymyrit për kontratat e ardhshme të shtatorit në tregjet evropiane, që aktualisht tregtohen me 405 dollarë për ton, nga 100 dollarë të po të njëjtës periudhë vitin e kaluar, dhe 60 dollarë një vit më parë, nuk do të qëndrojnë në këtë nivel.

“Është e pamundur të bësh ndonjë parashikim nga ky pozicion. E patë sa varionin çmimet. Pra, çmimet janë së pari në nivele të larta historikisht dhe së dyti, shumë të paqëndrueshme. Pra, nuk mund të bësh parashikime në atë lloj tregu”, tha ai.

Ai pret që pjesa e qymyrit në prodhimin e energjisë elektrike në BE, e cila ishte 15 për qind vitin e kaluar, mund të rritet në mbi 20 për qind deri në fund të vitit.

BE vendosi një ndalim për importet e qymyrit duke filluar nga mesi i gushtit si pjesë e sanksioneve të saj kundër Rusisë, duke rezultuar me furnizime të larta të qymyrit në porte.

Para sanksioneve, Rusia ishte furnizuesi më i madh i qymyrit në vendet e BE-së, me rreth 25 për qind të eksporteve të qymyrit.

BE-ja ishte e varur nga Rusia për 45 për qind të importeve të saj të qymyrit dhe 70 për qind të rezervave të saj termike të qymyrit.

Aktualisht, importet alternative të qymyrit vijnë nga SHBA, e cila ka rritur eksportet e saj, por jo aq sa pritej, ndërsa Indonezia gjithashtu dërgon shumë më tepër qymyr në Evropë.

Transporti i qymyrit tashmë është penguar nga ndërprerjet e furnizimit të brendshëm në BE për shkak të niveleve të ulëta të ujit në kanalet kryesore që përdoren për transportin e qymyrit, duke krijuar pengesa për hekurudhat.

Sipas të dhënave nga Ministria ruse e Energjisë, Rusia i shiti BE-së 48.7 milionë tonë qymyr në vitin 2021.



Evropa lë anash mjedisin jetësor dhe klimën Drejtori ekzekutiv i kompanisë ruse të energjisë Gazprom, Alexey Miller, ditë më parë deklaroi se me shfrytëzimin e qymyrit si lëndë djegëse agjenda e Evropës për klimën dhe mjedisin jetësor është lënë anash.

"Ne mund të shohim se sa ndjeshëm është rritur konsumi i qymyrit dhe benzinës në Evropë. Ajo që është edhe më interesante është rritja e kërkesës për djegien e drunjve. Të gjithë kanë vendosur të mbledhin dru për djegie. Askush nuk po merr parasysh axhendën mjedisore. Të gjithë po mendojnë se si ta kalojnë dimrin e ardhshëm", tha Miller.