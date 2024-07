Peskov: Deklarata e Kievit për negociata në përputhje me qëndrimin e Moskës

Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov tha sot se komentet e ministrit të Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba në lidhje me gatishmërinë e Ukrainës për negociata me Rusinë janë në përputhje me qëndrimin e Moskës, megjithëse nevojiten sqarime shtesë.