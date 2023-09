PKK/YPG-ja terroriste e mbështetur nga ShBA-ja vazhdon të ndjekë fëmijët

Ferhat Abdi Şahin, i njohur si "Mazlum Abdi", një nga liderët e PKK/YPG-së, u kontaktua nga Zyra e Kombeve të Bashkuara (OKB) në Gjenevë në qershor 2019 dhe nënshkroi një dokument që thoshte se organizata nuk do të përdorte më fëmijët si instrumente për veprimet e saj. Megjithatë, organizata terroriste e mbështetur nga ShBA-ja vazhdon të ndajë imazhe në llogaritë e mediave sociale që ajo kontrollon shumë fëmijë, të veshur me kamuflazh terrorist dhe me armë të marra në kampet e organizatës. Kuptohet se disa nga fëmijët që u rrëmbyen nga familjet e tyre në vendbanimet civile ose u ndaluan gjatë aktiviteteve propagandistike dhe u dërguan në trajnime të armatosura vdiqën në akte terroriste të tërhequra zvarrë nga organizata.