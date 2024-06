Presidenti rus i ofron Ukrainës paqe 'të kushtëzuar'

Presidenti rus Vlladimir Putin propozoi të premten paqe Ukrainës, duke përshkruar kushtet e Rusisë për përfundimin e luftës dhe fillimin e bisedimeve të paqes.

Duke folur në një takim me punonjës të Ministrisë së Jashtme ruse në Moskë, Putin deklaroi se Rusia do të ndërpresë "menjëherë" operacionet luftarake nëse Ukraina braktis synimet e saj për t'u bashkuar me NATO-n dhe tërheq trupat e saj nga katër rajonet e pretenduara ruse - Donetsk, Luhansk, Kherson dhe rajonet e Zaporizhzhias.

"Sot ne po bëjmë një tjetër propozim konkret, real për paqen. Nëse Kievi dhe kryeqytetet perëndimore e refuzojnë atë si më parë, atëherë është puna e tyre, përgjegjësia e tyre politike dhe morale për vazhdimin e gjakderdhjes," tha ai.

Putin paralajmëroi se situata në fushën e betejës mund të ndryshojë në mënyrë të jo të favorshme për Kievin dhe nëse kjo ndodh, "kushtet për fillimin e negociatave do të jenë të ndryshme".

Putin theksoi se ai po propozon përfundimin e konfliktit, jo thjesht ngrirjen e tij. "Sapo Ukraina të fillojë tërheqjen e trupave nga Donbasi dhe Novorossiya (në ato rajone) dhe të marrë përsipër mos-anëtarësimin në NATO, Federata Ruse do të pushojë zjarrin dhe do të jetë gati për negociata. Nuk mendoj se do të zgjasë shumë," shtoi ai.

Putin la të kuptohet se ai nuk e konsideron Volodymyr Zelenskyy si president legjitim të Ukrainës pasi mandati i tij skadoi më 20 maj dhe identifikoi parlamentin e vendit, Verkhovna Rada, si autoritetin e vetëm legjitim.